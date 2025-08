Retroscena Zortea: è stato offerto al Napoli, questa la risposta del club

vedi letture

Nadir Zortea è uno dei nomi che è stato proposto al Napoli nelle ultime settimane per il Napoli. Il terzino destro, ex Atalanta e acquistato dal Cagliari appena un anno fa, è valutato circa 8 milioni di euro. Un profilo interessante, ma che secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb, non è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza azzurra, che continua a monitorare altre piste per rinforzare la fascia destra.

Il calciatore, reduce da una stagione positiva in Sardegna, non ha nascosto le proprie ambizioni di approdare in un club di maggior prestigio. "Penso che in questi anni in cui sono stato un po’ a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino - ha dichiarato recentemente. Credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto e non vedo l’ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile".