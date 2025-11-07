Formazione Napoli, Gazzetta: "Possibile coppia inedita sugli esterni"
TuttoNapoli.net
La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online propone le ultime di formazione in vista di Bologna-Napoli di domenica prossima al Dall'Ara: "Molto improbabile il recupero di Spinazzola e Gilmour, usciti per infortunio contro il Como. Dopo le ultime buone prestazioni, Elmas verso la conferma a sinistra, con Neres che insidia Politano, apparso stanco. Per il Bologna, frattura scomposta della clavicola destra per Freuler: è stato operato e dopo la riabilitazione ne avrà per due mesi. Al suo posto Moro. Due ballottaggi sulla trequarti".
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
