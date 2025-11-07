Formazione Napoli, Gazzetta: "Possibile coppia inedita sugli esterni"

Formazione Napoli, Gazzetta: "Possibile coppia inedita sugli esterni"
Oggi alle 13:10Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online propone le ultime di formazione in vista di Bologna-Napoli di domenica prossima al Dall'Ara: "Molto improbabile il recupero di Spinazzola e Gilmour, usciti per infortunio contro il Como. Dopo le ultime buone prestazioni, Elmas verso la conferma a sinistra, con Neres che insidia Politano, apparso stanco. Per il Bologna, frattura scomposta della clavicola destra per Freuler: è stato operato e dopo la riabilitazione ne avrà per due mesi. Al suo posto Moro. Due ballottaggi sulla trequarti".