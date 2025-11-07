Rinnovo Anguissa, Tmw: "Ci siamo! Ingaggio superiore ai 4mln, i dettagli"

Zambo Anguissa è vicino al rinnovo con il Napoli. Il centrocampista arriverà a sfondare quota 4 milioni. Uno stipendio che ne fa uno dei più

pagati, dietro a Lukaku e pochi altri. Questo dopo che un anno e qualche mese fa avrebbe voluto cambiare aria, dopo la stagione dei quattro allenatori che ne avevano minato la convinzione di rimanere. I quattro gol in questo campionato, del resto, sono una cartina tornasole per come sta vivendo questo principio di annata, meritando anche il voto come migliore della Serie A. Lo riporta la redazione di Tmw.