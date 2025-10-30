Rinnovo Anguissa, Tuttosport: "Ingaggio aumentato, la nuova cifra"

vedi letture

Rinnovo in vista per Frank Zambo Anguissa, uno dei leader tecnici del Napoli. Ne parla Tuttosport oggi in edicola con i dettagli dell'accordo vicino: "De Laurentiis e Manna lo sanno bene e per questo hanno deciso di blindarlo fino al 2029 con relativo aumento dell’ingaggio da 2,8 a 4 milioni a stagione più bonus. Un premio meritatissimo per l’ex Fulham, che in estate è stato convinto da Antonio Conte a restare in maglia azzurra, nonostante le numerose e ricche offerte ricevute", si legge. Quattro gol in campionato e cinque volte Mvp in nove partite.

Anguissa è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Il club con lui da tempo lavora al rinnovo di contratto. Guarda dunque al futuro.