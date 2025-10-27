Rinnovo di Anguissa, in attesa della firma Galatasaray e Fenerbahce tentano l'azzurro

Le sirene turche tornano a suonare per il Napoli, e questa volta l’obiettivo è Frank Zambo Anguissa. Dopo il tentativo del Galatasaray per Osimhen la scorsa estate, ora sia il Gala che il Fenerbahce si contendono il centrocampista camerunese, reduce da una prestazione superba contro l’Inter, coronata dal gol che ha chiuso il match sul 3-1 al Maradona. Nonostante un contratto valido fino al 2027, secondo Gazzetta.it il giocatore non sarebbe del tutto soddisfatto del proprio ingaggio. Da mesi il club partenopeo e l’entourage del giocatore trattano per arrivare a un accordo sul rinnovo, ma la situazione resta in bilico. Antonio Conte, che considera Anguissa un pilastro del suo centrocampo, spinge per la permanenza, mentre da Istanbul cresce l’interesse delle due big turche.

Il Fenerbahce, in particolare, dopo l’elezione del nuovo presidente Sadettin Saran al posto di Ali Koç, ha ritrovato forza economica grazie ai nuovi accordi televisivi e sarebbe pronto a offrire un contratto ricco al centrocampista del Napoli. Anche il Galatasaray resta alla finestra, pronto a inserirsi in caso di rottura tra il giocatore e la società azzurra. A Napoli, invece, l’obiettivo è chiaro: chiudere al più presto la trattativa per evitare di perdere uno dei protagonisti più affidabili dell’era Conte. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Anguissa continuerà a vestire l’azzurro o se cederà alle lusinghe di Istanbul, dove la forza economica e le ambizioni sportive dei due club turchi rendono il quadro sempre più competitivo.