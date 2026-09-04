Rinnovo McTominay, c'è la richiesta d'aumento dello scozzese: le cifre

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Napoli e Scott McTominay continuano a discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Lo scozzese punta a prolungare fino al 2030.

In questo momento ogni discorso passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alla salute di Scott McTominay, che dovrà sottoporsi a un intervento per correggere l'aritmia benigna riscontrata nei giorni scorsi. Resta però aperto anche il dossier relativo al rinnovo del contratto con il Napoli. L'accordo attuale scade nel 2028 e i contatti tra le parti vanno avanti ormai da diversi mesi, senza che sia stata ancora raggiunta l'intesa definitiva.

McTominay, richiesta da 7 milioni per rinnovare fino al 2030

A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, secondo cui Napoli e McTominay hanno già chiarito le rispettive intenzioni. Il club vuole trattenere il centrocampista, mentre lo scozzese chiede un adeguamento importante dopo le prestazioni offerte in azzurro. Per prolungare fino al 2030, la richiesta sarebbe di circa 7 milioni di euro a stagione. Una cifra che comporterebbe uno sforzo economico considerevole per il Napoli e avrebbe un impatto significativo sul bilancio. La trattativa, dunque, prosegue alla ricerca di un punto d'incontro che possa soddisfare entrambe le parti.