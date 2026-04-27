Rios-Napoli, intensificati i contatti: c'è un retroscena svelato da Schira

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A fare il punto è Nicolò Schira, che sul proprio canale YouTube ha aggiornato la situazione legata anche al futuro di Frank Anguissa

Il Napoli si muove sul mercato e tra i nomi caldi per il centrocampo spunta quello di Richard Rios. A fare il punto è Nicolò Schira, che sul proprio canale YouTube ha aggiornato la situazione legata anche al futuro di Frank Anguissa, sempre più corteggiato, soprattutto dal Galatasaray.

Secondo quanto riferito dal giornalista, il club azzurro avrebbe già intensificato i contatti per il centrocampista del Benfica, individuato come possibile sostituto proprio di Anguissa. Il profilo di Rios convince molto la dirigenza: è stato osservato più volte dal vivo e ha sempre lasciato impressioni positive agli scout del Napoli.

Schira sottolinea come l’interesse non sia recente: già a novembre, in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica, gli azzurri erano rimasti colpiti dal giocatore. Da allora il gradimento è cresciuto, fino a trasformarsi in un obiettivo concreto in vista della prossima stagione. Ulteriore conferma arriva anche dalle presenze sugli spalti: un osservatore del Napoli era infatti allo stadio Da Luz per seguire Benfica-Moreirense e monitorare ancora una volta Rios. Un segnale chiaro di come il club stia valutando seriamente il colombiano come rinforzo per il centrocampo.