Cajuste entra nel finale, l’Ipswich strappa il pari: +2 sul 4° posto, riscatto ancora non sicuro
Al St. Mary’s Stadium finisce 2-2 la sfida tra Southampton e Ipswich Town, gara valida per la 45ª giornata di Championship. La partita si accende nella ripresa: gli ospiti passano in vantaggio al 48’ con Burns, ma il Southampton reagisce subito e trova il pari con Manning dieci minuti più tardi. Nel finale succede di tutto: all’80’ i Saints ribaltano il risultato con Larin, ma all’87’ Clarke firma il definitivo 2-2 che chiude il match. Nel corso della gara ha trovato spazio anche Cajuste, entrato al 75’.
Ipswich in corsa promozione: riscatto di Cajuste dal Napoli non ancora certo
La situazione in classifica resta apertissima: l’Ipswich non è ancora certo della promozione in Premier League. Al momento le prime due della Championship, Coventry e Ipswich Town, salirebbero direttamente. L’Ipswich mantiene un vantaggio minimo, con due punti di margine sul quarto posto occupato proprio dal Southampton. Una posizione, quella del club inglese, che interessa da vicino anche il Napoli, proprietario del cartellino di Jens Cajuste. In caso di promozione in Premier League dell’Ipswich, scatterebbe infatti l’obbligo di riscatto del centrocampista svedese. Un’operazione che permetterebbe al club azzurro di incassare circa 7,5 milioni di euro, oltre ai 2 milioni già ottenuti per il prestito.
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