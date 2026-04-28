Napoli-Gabriel Indio, altre conferme dal Brasile: trattativa in corso, le cifre

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Il Napoli continua a muoversi con attenzione anche sul mercato dei giovani talenti internazionali e sta seguendo da vicino Gabriel Índio

Il Napoli continua a muoversi con attenzione anche sul mercato dei giovani talenti internazionali e sta seguendo da vicino Gabriel Índio, difensore classe 2008 di proprietà dell’Athletic Club. Il club azzurro avrebbe avviato una trattativa con la società brasiliana per un’operazione che potrebbe superare i 4 milioni di euro. Le indiscrezioni, inizialmente riportate da Samuca TV e successivamente confermate da ESPN, descrivono un interesse concreto da parte del Napoli.

Il profilo di Gabriel Índio

Il giovane difensore, 17 anni, si è messo in evidenza nell’ultima edizione del Campeonato Mineiro, oltre a trovare spazio anche nella Serie B brasiliana, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del suo club. Índio è legato all’Athletic Club da un contratto valido fino a dicembre 2028. Prima di completare il proprio percorso formativo nell’attuale società, ha militato nei settori giovanili di Flamengo, Botafogo e del Serrano-RJ, club che detiene ancora una parte dei diritti economici sul giocatore.