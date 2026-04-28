Calciomercato Napoli, Iaccarino ha convinto l’Arezzo: si va verso il riscatto
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Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, l’Arezzo si è già messo al lavoro per programmare il futuro dopo la promozione in Serie B.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, l’Arezzo si è già messo al lavoro per programmare il futuro dopo la promozione in Serie B. Il direttore sportivo Aniello Cutolo sta operando per allestire una rosa competitiva e non si escludono contatti con il Napoli per valutare alcuni giovani profili ritenuti funzionali al progetto del club toscano.
Possibile riscatto per Iaccarino
Intanto potrebbe arrivare il primo tassello in vista della prossima stagione. L’Arezzo, infatti, starebbe valutando il riscatto di Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003 reduce dall’ultima annata in prestito con la maglia amaranto. Il giocatore è considerato un profilo interessante su cui puntare anche nel prossimo campionato cadetto.
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