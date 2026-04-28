Napoli ad un passo da Mainoo in prestito secco, poi è saltato tutto: il retroscena

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L’intesa sembrava ben avviata e prevedeva un prestito di sei mesi, con la possibilità di un eventuale prolungamento nella sessione estiva.

Il Napoli era stato davvero vicino a Kobbie Mainoo a fine dicembre 2025. Il club azzurro, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, aveva impostato un’operazione in prestito secco dal Manchester United, con il centrocampista inglese che aveva anche dato apertura all’idea di trasferirsi in Serie A. L’intesa sembrava ben avviata e prevedeva un prestito di sei mesi, con la possibilità di un eventuale prolungamento nella sessione estiva.

Il cambio di scenario e il rinnovo con lo United

La situazione è però cambiata rapidamente con l’esonero di Ruben Amorim e lo stop all’operazione a inizio gennaio. Nel frattempo Mainoo aveva già espresso una preferenza per il Napoli, ma il nuovo corso tecnico del Manchester United ha ribaltato lo scenario. Con l’arrivo di Michael Carrick in panchina, il centrocampista è diventato un punto fermo della squadra, collezionando 11 presenze da titolare nelle ultime 12 gare e guadagnandosi la conferma. Il club inglese ha quindi deciso di blindarlo con un rinnovo fino al giugno 2031, con firme attese nei prossimi giorni, chiudendo di fatto ogni possibilità di vederlo in Serie A nella stagione in corso.