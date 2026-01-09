Saco rientra a Napoli, Schira: "Via libera per un altro prestito, la scelta è tra due club"
Coli Saco, centrocampista classe 2002 di proprietà del Napoli, potrebbe fare ritorno in Italia dal prestito all’Yverdon in Svizzera già a gennaio. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, scrive sul proprio account X: "Colin Saco lascia Yverdon e torna a Napoli, che hanno già dato il via libera per un prestito di 6 mesi Avellino e Casertana. Spetta al centrocampista decidere la nuova squadra tra Avellino e Casertana nelle prossime 48 ore".
🚨 Excl. - Colin #Saco leaves #Yverdon and returns to #Napoli, which have already given their green light for a 6-months loan to #Avellino and #Casertana. Up to the midfielder decides the new club between Avellino and Casertana in the next 48 hours. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2026
Conte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
