Saco rientra a Napoli, Schira: "Via libera per un altro prestito, la scelta è tra due club"

Coli Saco, centrocampista classe 2002 di proprietà del Napoli, potrebbe fare ritorno in Italia dal prestito all’Yverdon in Svizzera già a gennaio. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, scrive sul proprio account X: "Colin Saco lascia Yverdon e torna a Napoli, che hanno già dato il via libera per un prestito di 6 mesi Avellino e Casertana. Spetta al centrocampista decidere la nuova squadra tra Avellino e Casertana nelle prossime 48 ore".