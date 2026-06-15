Saibari, gol al Mondiale e va al Bayern: era stato anche proposto al Napoli

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Ismael Saibari è nel mirino di diversi club e l'agenzia di Noa Lang lo hanno anche proposto al Napoli. Riflessioni in corso

Secondo Il Mattino, il giocatore della Nazionale marocchina Ismael Saibari, reduce dal gol contro il Brasile al Mondiale, era stato proposto al Napoli dall’agenzia che cura gli interessi di Noa Lang, destinato a rientrare in azzurro dopo il prestito al Galatasaray. Il centrocampista offensivo, di proprietà del PSV Eindhoven, ha vissuto una stagione molto produttiva con 19 gol e 9 assist complessivi, di cui 15 in Eredivisie, 3 in Champions League e 1 in coppa nazionale. Ma ormai è fatta col Bayern.

Napoli su Saibari: intrecci di mercato e concorrenza del Bayern

Il contratto che lega Saibari al PSV Eindhoven è valido fino al 2029 e la sua crescita ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Il profilo dell’attaccante è considerato sempre più vicino al Bayern Monaco, con il club bavarese pronto a chiudere l’operazione e con visite mediche programmate negli Stati Uniti nei prossimi giorni. L’entourage del giocatore ha già avviato i contatti e la trattativa appare in fase avanzata, mentre il Napoli osserva la situazione pur senza affondare il colpo immediatamente.