Rafa Marin resta a Napoli: destino chiaro già ad aprile, il retroscena

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Rafa Marin torna al Napoli nonostante la volontà del Villarreal di trattenerlo. Sarà di fatto un nuovo acquisto per Allegri

Il Villarreal avrebbe gradito la permanenza di Rafa Marin anche nella prossima stagione, ma il Napoli non ha mai smesso di credere nel difensore spagnolo e nel progetto costruito attorno a lui. Già alla fine di aprile il club azzurro aveva manifestato chiaramente agli agenti del giocatore la volontà di riportarlo a Napoli al termine dell’esperienza in prestito, un’indicazione che avrebbe avuto un peso importante nelle successive valutazioni del centrale. Nonostante il buon percorso intrapreso in Liga, la società partenopea ha continuato a considerare Rafa Marin una risorsa su cui investire in vista del futuro, confermando la fiducia riposta in lui sin dal momento del suo arrivo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Rafa Marin torna al Napoli per restarci

A incidere sulla decisione finale è stato anche un aspetto previsto dagli accordi tra i due club. Il diritto di riscatto a favore del Villarreal, infatti, non dipendeva esclusivamente dalla volontà delle società coinvolte, ma anche dal consenso dello stesso calciatore. Rafa Marin avrebbe quindi scelto di tornare in Italia, preferendo rimettersi in discussione in un contesto nuovo piuttosto che proseguire in una situazione ormai consolidata nel campionato spagnolo. Una scelta che potrebbe essere stata influenzata anche dal cambio in panchina del Napoli, considerando il limitato impiego avuto sotto la gestione Conte. Per il club azzurro, il ritorno del difensore rappresenta di fatto un rinforzo aggiuntivo in vista della prossima stagione.