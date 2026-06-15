Napoli stregato dalla rivelazione del Mondiale: piace Bouaddi del Lille

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Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista marocchino del Lille, è nel mirino del Napoli. Intanto sta sorprendendo tutti in America

Secondo il quotidiano Il Mattino, il Napoli sarebbe rimasto stregato da Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Marocco e del Lille. Il direttore sportivo Giovanni Manna lo segue da diverso tempo e il suo profilo è entrato stabilmente nei radar del club azzurro. La valutazione del giocatore si aggira oggi intorno ai 45 milioni di euro, cifra destinata a crescere ulteriormente in caso di ottime prestazioni al prossimo Mondiale con la nazionale marocchina. Bouaddi è un centrocampista centrale moderno, in grado di giocare sia in coppia sia in una mediana a tre, combinando qualità di recupero palla e capacità di impostazione.

Il Napoli osserva Bouaddi: valutazione in crescita e concorrenza internazionale

Il rinnovo di contratto che lo lega al Lille fino al 30 giugno 2029 è stato firmato a dicembre. Il club francese, forte di un progetto tecnico chiaro, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo talento e aspetta offerte importanti per una cessione immediata. Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare la situazione e mantiene vivi i contatti, anche alla luce dei precedenti rapporti tra i due club, che hanno già trattato operazioni di mercato rilevanti come la cessione di Victor Osimhen.