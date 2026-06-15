Paradosso Gila-Napoli: la Lazio vuole blindarlo, ma serve addio per sbloccare mercato

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Tra questioni societarie e vincoli economici da risolvere, la Lazio è chiamata a pianificare una stagione senza ulteriori passi falsi. Claudio Lotito dovrà lavorare sia per ricucire il rapporto con l’ambiente sia per mettere a disposizione di Gennaro Gattuso una squadra competitiva, capace di tornare in zona coppe europee. Il nuovo tecnico ha già indicato una priorità chiara: rinforzare l’attacco. I numeri dell’ultima stagione lo confermano, con nessun giocatore biancoceleste oltre quota cinque reti in campionato, dato che non si registrava dal 1966-67. Il principale obiettivo resta Santiago Gimenez, attaccante messicano in uscita dal Milan, per il quale servirebbero circa 25 milioni di euro, cifra record per la gestione Lotito.

Obiettivo Gimenez e strategie biancocelesti Lazio

Prima, però, la Lazio deve risolvere i problemi legati ai parametri finanziari. Servirebbero circa 15 milioni per liberarsi dei paletti che limitano il mercato. In quest’ottica, il nome più caldo in uscita è quello di Mario Gila, difensore seguito con interesse dal Napoli. I biancocelesti valutano il cartellino circa 30 milioni: una sua eventuale cessione permetterebbe di sistemare i conti e finanziare nuove operazioni. Resta inoltre da capire le strategie del nuovo Milan, ancora impegnato nella definizione del proprio assetto dirigenziale e tecnico. Solo allora il futuro di Gimenez potrà essere più chiaro e le prossime settimane saranno decisive per le mosse di mercato biancocelesti in vista della nuova stagione estiva di Serie A. Lo si legge Tmw.