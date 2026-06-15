Anguissa e Lobotka, presto novità sul futuro: giorni decisivi
Il quotidiano Il Mattino si concentra sul futuro di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka, centrocampisti del Napoli, sottolineando come il club non possa trattenere nessuno controvoglia. In caso di volontà di partire, i due dovranno manifestarla entro la fine di luglio, così da consentire alla società di avviare per tempo la ricerca dei sostituti e pianificare la nuova stagione.
Anguissa-Lobotka e l'intreccio sul futuro al Napoli
Il loro destino in maglia azzurra resta comunque ancora incerto e sarà legato alle prossime settimane, considerate decisive anche in relazione alla conclusione del Mondiale. Solo dopo quel periodo, infatti, il Napoli potrà avere un quadro più chiaro sulle eventuali richieste dei giocatori e sulle strategie da adottare per mantenere competitiva la rosa o intervenire sul mercato in caso di addii eccellenti.
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