Calciomercato Napoli, spunta un argentino per l'attacco: l'ultima idea di Manna-Allegri

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Il Napoli lavora al mercato con Manna e Allegri, sul piatto anche Zeballos per l'attacco oltre a diversi profili tra difesa e centrocampo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore in pectore del Napoli Massimiliano Allegri, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, avrebbe già delineato una prima lista di profili per la prossima sessione di mercato. L’idea di fondo non è una rivoluzione totale, ma un intervento mirato per ringiovanire e rafforzare la rosa, anche attraverso alcune cessioni di giocatori ritenuti fuori dal nuovo progetto tecnico per motivi economici o anagrafici. Il piano prevede una ristrutturazione graduale, con innesti funzionali e sostenibili.

Napoli, il mercato prende forma: tra terzini, difensori e un centrocampista top

Tra le priorità individuate figura l’arrivo di un terzino di spinta e affidabile, capace di adattarsi sia a una linea difensiva a quattro sia al ruolo di esterno a tutta fascia: il profilo di Khalaili resta in cima alle preferenze, con Dodo, Juanlu Sánchez e Norton-Cuffy come alternative. In difesa si valuta anche l’inserimento di un centrale, con Mario Gila della Lazio che rappresenta un obiettivo concreto.

Occhi su Zeballos per l'attacco

Per il reparto offensivo spunta invece il nome di Zeballos del Boca Juniors come possibile rinforzo sugli esterni. A centrocampo, infine, il Napoli potrebbe puntare su un profilo di alto livello in caso di partenze eccellenti come quelle di André-Frank Zambo Anguissa e/o Kevin De Bruyne. In questo scenario, il nome di Adrien Rabiot, indicato come richiesta esplicita di Allegri, resta sullo sfondo in attesa di sviluppi più concreti nella strategia complessiva del club.