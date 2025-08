Salta Juanlu? Dipende da Zanoli: il Napoli l'ha bloccato e per Conte può fare due ruoli

vedi letture

In attesa del test di domani contro il Brest, il primo internazionale dell’estate degli azzurri, il Napoli si è messo in pausa di riflessione e le valutazioni sono anche di natura tattica. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, tutto ruota intorno ad Alessandro Zanoli, l’esterno che rientra dal prestito al Genoa. Si sono fatte avanti il Bologna, l’Udinese ed un club di Premier League ma il Napoli - si legge - al momento l’ha bloccato ed è pronto a discutere anche del rinnovo del contratto con l’entourage del giocatore.

In questi giorni Conte lo sta sperimentando sia come alternativa a Politano che a Di Lorenzo, un profilo adatto per lavorare a tutta fascia. La permanenza di Zanoli, che per le liste sia in campionato che in Champions sarebbe un prezioso prodotto del settore giovanile, chiuderebbe le porte a Juanlu Sanchez su cui s'è fatto avanti il Wolverhampton con il lavoro del potente agente Jorge Mendes per aiutare il Siviglia, che ha bisogno di fare delle cessioni per iscrivere tre nuovi acquisti in lista.