Napoli interessato a Della Rovere, ma sul talento del Bayern Monaco spunta l'Atalanta

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L'Atalanta può aggiungere alla sua Under 23 - ma con la possibilità che arrivi anche in prima squadra - una promessa del calcio italiano.

L'Atalanta può aggiungere alla sua Under 23 - ma con la possibilità che arrivi anche in prima squadra - una promessa del calcio italiano. SI tratta di Guido Della Rovere, diciannove anni il prossimo quattro giugno e di proprietà del Bayern Monaco. Il calciatore è arrivato in Baviera due anni fa dalla Cremonese ma può fare rientro in Lombardia. In questa stagione, nella Regionalliga con la seconda squadra del Bayern, ha giocato ventiquattro partite con quattro gol e dieci assist. Non ha ancora esordito, però, con la maglia del Bayern. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti fra le parti e non è da escludere un affondo nel breve periodo.

Su Della Rovere c'è anche il Napoli

Negli ultimi giorni anche il Napoli, tramite il direttore sportivo Giovanni Manna, ha preso informazioni. Due anni fa il padre Salvatore aveva spiegato cos'era successo e perché aveva salutato l'Italia. "Il nostro obiettivo non è mai stato economico ma di progetto, di prospettiva, di crescita. Abbiamo chiesto garanzie tecniche alla Cremonese, che non fosse solo aggregato in prima squadra ma che potesse avere spazio. Che la società dimostrasse davvero di credere in lui, dandoci garanzie sul minutaggio, sullo spazio, sul progetto tecnico. Guido mi ha sempre detto: 'voglio giocare, voglio crescere', e non ho visto a Cremona questa prospettiva per lui".