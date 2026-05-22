Sarri verso l'Atalanta, Giuntoli fattore chiave: a Napoli lo accontentò così

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Napoli o Atalanta? Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio.

Napoli o Atalanta? Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Claudio Lotito. Sarri sperava di riuscire a regalare una gioia ai suoi tifosi con la vittoria della Coppa Italia: non c'è riuscito. Ma i tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato ancor di più il loro comandante, hanno apprezzato come ha tenuto a galla la barca nonostante le oggettive difficoltà. Una stagione così senza trofei e senza gloria è stata però apprezzata anche lontano dalla Capitale. E non a caso Sarri è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta: da un lato De Laurentiis che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo s'è smarcato dal progetto partenopeo, dall'altro Cristiano Giuntoli che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo l'addio di Gasperini.

L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli? I due sono sbarcati alle falde del Vesuvio insieme, nell'estate 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Mirko Valdifiori: bocciato. Molto meglio Hysaj e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, arriva anche Chiriches dal Tottenham. E' una campagna acquisti d'assestamento e non aiutano gli arrivi a gennaio di Grassi e Regini. In uscita spicca soprattutto la cessione di Gokhan Inler. Di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione alla Juventus di Gonzalo Higuain per 90 milioni di euro. Vanno via per altri 25 milioni complessivi Manolo Gabbiadini, David Lopez e Mirko Valdifiori, soldi che in parte il Napoli reinveste per rinforzare tutti i reparti. Tra gennaio e giugno arrivano Arkadiusz Milik, Leonardo Pavoletti, Piotr Zielinski, Amadou Diawara, Lorenzo Tonelli, Nikola Masimovic, Emanuele Giaccherini e Marko Rog.

L'ultima stagione vissuta assieme a Napoli da Giuntoli e Sarri (prima dell'addio di quest'ultimo) è quella 2017/18. L'annata dei 91 punti conclusa però alle spalle della Juventus di Allegri. Un'annata trascorsa punto a punto coi bianconeri in cui non sarà il mercato a fare la differenza. Anzi. Ounas non si rivelerà all'altezza e Mario Rui fu l'unico acquisto davvero di spessore. In uscita soprattutto Pavoletti per una squadra che in quella stagione raggiungerà il suo apice di bellezza con l'intuizione di schierare Mertens centravanti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.