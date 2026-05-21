Sarri-Napoli, Sky: resta candidato principale, ma ADL vuole sentirsi prima scelta

vedi letture

Ultime sul toto-allenatore in casa Napoli direttamente da Sky Sport. Questo l'intervento di Francesco Modugno, giornalista dell'emittente satellitare

Ultime sul toto-allenatore in casa Napoli direttamente da Sky Sport. Questo l'intervento di Francesco Modugno, giornalista dell'emittente satellitare, da Castel Volturno: "De Laurentiis vuole chiudere per il sostituto di Antonio Conte a breve perché poi dovrà andare negli Stati Uniti. Si era mosso in anticipo con Sarri, che resta la prima scelta ma ora sta riflettendo perché ci sono anche Giuntoli e l'Atalanta che lo vogliono. Si aspetta Sarri, con una certa premura e anche un po' di insofferenza perché il Napoli vuole sentirsi la prima scelta.

Poi c'è Massimiliano Allegri, che ha un buon rapporto con De Laurentiis e anche con Manna. Ma c'è il contratto col Milan. Così come Sarri ha un contratto con la Lazio. E allora per questo si tiene vivo anche un altro profilo: Vincenzo Italiano".