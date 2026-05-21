Sarri rischia di sfumare: il Napoli non aveva fatto i conti con l'Atalanta

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Il Napoli continua a spingere per Maurizio Sarri e avrebbe già messo sul tavolo una proposta importante: contratto biennale con opzione per una terza stagione. Un progetto pensato per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo l’era Conte, con l’obiettivo di riportare stabilmente gli azzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis considerano Sarri il profilo ideale per esperienza, identità di gioco e legame con l’ambiente napoletano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Napoli, l’Atalanta prova il sorpasso al Napoli

Sulla trattativa, però, si è inserita con forza l’Atalanta. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, il club bergamasco è alla ricerca di una figura capace di mantenere alta la competitività della squadra e valorizzare i numerosi giovani presenti in rosa. In questo senso Sarri viene ritenuto il candidato perfetto per guidare la nuova fase del progetto nerazzurro e riportare la Dea nelle competizioni europee più prestigiose. L’Atalanta sarebbe pronta a offrire un contratto della stessa durata proposta dal Napoli e, se necessario, anche condizioni economiche superiori. La sensazione è che il club bergamasco voglia tentare il sorpasso sugli azzurri nella corsa all’allenatore toscano.