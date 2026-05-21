Sorpresa Marianucci: spunta ipotesi inedita per l'anno prossimo

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Il Torino starebbe valutando la possibilità di trattenere oltre la stagione Luca Marianucci, difensore di proprietà del Napoli attualmente in prestito secco in granata. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi avrebbe già avviato i primi contatti con il club azzurro per sondare i margini di una possibile trattativa futura. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il Napoli considera il giocatore un profilo di prospettiva e non intende lasciarlo partire con facilità.

Marianucci, il Torino studia la permanenza: dialoghi con il Napoli

Il difensore ha infatti convinto per personalità, duttilità tattica e continuità di rendimento, elementi che hanno spinto la dirigenza granata a muoversi con largo anticipo rispetto alle scadenze. Il Napoli, dal canto suo, valuta con attenzione la crescita del calciatore e ne riconosce il potenziale in chiave futura. Per questo motivo un accordo non appare semplice e richiederà ulteriori confronti tra le parti. Nelle prossime settimane i contatti potrebbero intensificarsi.