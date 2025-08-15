Schira annuncia: "Conte si aspetta altri 4 regali, il primo può arrivare entro martedì"

Nicolò Schira sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli e sulle prossime mosse: "Conte l'ha detto in prima persona, si aspetta 3-4 regali, il primo arriva entro martedì: visite e ufficialità per Gutierrez, disponibile da settembre. Affare da 20 totali al Girona. Cinque anni da 2,3 milioni a stagione per il terzino spagnolo". Il riferimento agli altri colpi è chiaro: oltre allo spagnolo c'è attesa per Juanlu Sanchez del Siviglia, poi arriverà un centrocampista Under che può essere Diouf del Lens e per l'esterno sempre in piedi la pista Elmas senza trascurare Chiesa come affare da ultimi giorni di mercato.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Affare ormai concluso con visite e firma la prossima settimana. Grande attesa per il suo arrivo.