Schira: "Conte rinnova: aumento di stipendio e nuova scadenza. Le cifre"

Non solo infrastrutture e mercato con budget elevato per l'arrivo di grandi calciatori per rinforzare l'organico. Antonio Conte riceverà anche un aumento di stipendio per la conferma sulla panchina del Napoli. Nuovo ingaggio ma anche nuova scadenza, dal 2027 al 2028. Ne parla il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Lo si legge su Il Giornale oggi in edicola. Si parla anche di cifre: "E' pronto l’allungamento del contratto fino al 2028 con ritocco dello stipendio dagli attuali 6,5 milioni a 8 all’anno più bonus".