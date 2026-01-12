Schira: "Il Fenerbahçe ha avviato contatti col Napoli per Lang, valutazioni in corso"
TuttoNapoli.net
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X che il Fenerbahçe ha avviato i primi contatti con il Napoli per valutare un possibile trasferimento dell’esterno offensivo Noa Lang. La situazione è in fase di riflessione e resta in evoluzione.
#Fenerbahçe have opened talks with #Napoli to try to sign the winger Noa #Lang. Reflections Underway. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2026
