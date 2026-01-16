Schira: "Lucca trattato come pacco postale, tante offerte non sono vere"

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca sul suo canale Youtube. "La vicenda di Lorenzo Lucca sta diventando quasi una barzelletta. Gli stanno facendo fare il giro del mondo, non solo d’Europa ma proprio del mondo. Tante offerte non sono vere, qualcosa sì, qualcosa no. Tante sono solo voci, intermediari, proposte. C’è tanto fumo intorno a Lucca e questo non fa bene neanche al Napoli, perché di offerte concrete non ce ne sono. E non fa bene neanche a Lucca, che viene trattato come un pacco postale.

Il Besiktas non mi risulta. Si è parlato di Benfica e Porto, ma non c’è stato nulla di concreto. Bournemouth e Nottingham Forest: poco o quasi zero. C’è stata un’idea di scambio con la Roma, Lucca in giallorosso e Ferguson in azzurro, ma non è decollata. Il Benfica c’è stato, ma non è mai andato oltre perché Lucca non ha mai aperto la porta. Adesso si parla dell’Al Hilal, ma la mia sensazione e le notizie che mi arrivano dicono che Lucca vorrebbe restare in Italia. Vedremo se aprirà all’Arabia, ma non ha aperto a Mourinho e non penso voglia andare in Arabia".