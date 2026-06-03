Se parte Olivera il Napoli ha già individuato il sostituto: occhi su Mittelstädt

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Difensore tedesco classe 1997 legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza nel giugno del 2028.

Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione per la corsia mancina c'è quello di Maximilian Mittelstädt, esterno dello Stoccarda e protagonista di un'annata di altissimo livello in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, "il Napoli segue con attenzione la situazione di Maximilian Mittelstädt", difensore tedesco classe 1997 legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza nel giugno del 2028.

L'eventuale operazione potrebbe diventare particolarmente concreta qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Mathias Olivera. Come evidenzia il portale, il calciatore tedesco "può essere un obiettivo sensibile per la fascia sinistra, soprattutto qualora dovesse andare via Mathias Olivera".

Napoli, spunta Mittelstädt: il terzino dello Stoccarda nel mirino per la fascia sinistra

Lo Stoccarda valuta il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un giocatore che negli ultimi mesi si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato tedesco.

Tuttomercatoweb sottolinea infatti che "nella stagione appena conclusa Mittelstädt è stato tra i migliori dello Stoccarda", numeri alla mano. Il laterale ha chiuso la stagione con un rendimento di assoluto livello: sei gol e quattro assist in Bundesliga, per un totale di 50 presenze stagionali, sette reti e sei assist complessivi.

Mittelstädt, piace la sua duttilità

Oltre a essere un esterno di spinta, Mittelstädt può infatti adattarsi a più ruoli all'interno dello schieramento difensivo. Come evidenzia ancora Tuttomercatoweb, il tedesco "può disimpegnarsi anche come esterno a tutta fascia oppure difensore centrale".