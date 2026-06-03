Javi Guerra tra i preferiti di Manna: richiesta altissima e muro Valencia
Javi Guerra continua a essere uno dei nomi più caldi sul taccuino del Napoli per il centrocampo. Il talento del Valencia piace molto al direttore sportivo Giovanni Manna e potrebbe diventare uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità di André-Frank Zambo Anguissa qualora il camerunese dovesse lasciare il club azzurro durante l'estate.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, "qualora Zambo Anguissa dovesse andare via da Napoli, ecco che il suo posto potrebbe essere preso da Javi Guerra". Il centrocampista spagnolo è considerato uno dei profili più interessanti del panorama iberico, anche se la sua valutazione rappresenta un ostacolo non indifferente.
Napoli, Javi Guerra resta un obiettivo: il Valencia fa muro, ma Manna lo segue da vicino
Sempre secondo Tuttomercatoweb, il giocatore del Valencia sarebbe "in cima alla lista dei preferiti dal direttore sportivo Giovanni Manna, con una valutazione che però è molto alta, oltre i 30 milioni di euro". Una cifra importante che testimonia quanto il club valenciano creda nelle qualità del proprio gioiello.
Il Valencia, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del suo talento. Tuttomercatoweb ricorda che "la scorsa settimana, il club ha confermato la sua intenzione di non cedere Javi Guerra", ribadendo la volontà di costruire il futuro della squadra attorno al giovane centrocampista.
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