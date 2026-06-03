Calciomercato Napoli, Valincic in ribasso: le piste concrete sono Dodo e Khalaili

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Il Napoli valuta diversi profili per rinforzare le corsie laterali, ma Moris Valinčić della Dinamo Zagabria non rappresenta una pista concreta.

Moris Valinčić della Dinamo Zagabria non rappresenta, al momento, una trattativa concreta per il Napoli e non ci sono segnali che la situazione possa cambiare nel breve periodo. L’esterno croato, pur seguito in passato, non rientra tra le priorità attuali del club azzurro, che sta valutando altre soluzioni per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, le vere priorità sulla fascia destra: Khalaili e Dodô

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, gli obiettivi principali per il ruolo di esterno restano Khalaili e Dodô. Il primo è considerato un profilo più giovane ma anche più costoso, mentre per il brasiliano della Fiorentina sarà importante seguire l’evoluzione della situazione contrattuale, visto che il suo accordo è in scadenza tra un anno ed è seguito con interesse anche dalla Roma.