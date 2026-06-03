Suggestione dalla Spagna: possibile scambio Remiro-Meret con la Real Sociedad
Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il futuro di Álex Remiro potrebbe essere lontano dalla Real Sociedad. Il portiere spagnolo sarebbe infatti tra i profili seguiti dal Napoli per la prossima stagione, in uno scenario che potrebbe coinvolgere anche Alex Meret.
Il quotidiano catalano sostiene che "Álex Remiro potrebbe lasciare la Real Sociedad quest'estate e il Napoli è una delle opzioni per il portiere", aprendo così alla possibilità di una nuova esperienza lontano da San Sebastián dopo diverse stagioni da protagonista in Liga.
Il possibile scambio Meret-Remiro
L'ipotesi più suggestiva riguarda però una possibile operazione tra i due club che coinvolgerebbe direttamente i rispettivi numeri uno. Secondo Mundo Deportivo, "l'operazione potrebbe persino prevedere uno scambio di portieri internazionali, con l'arrivo a Zubieta dell'italiano Alex Meret".
Una soluzione che permetterebbe alla Real Sociedad di sostituire Remiro con un profilo di esperienza internazionale e al Napoli di affidarsi a uno dei portieri più affidabili del campionato spagnolo. Il giornale evidenzia inoltre come i due estremi difensori si trovino in una situazione molto simile, sia dal punto di vista anagrafico che contrattuale.
Mundo Deportivo sottolinea infatti che Meret, 29 anni, "si trova in una situazione contrattuale e in una traiettoria di carriera simili" a quelle del collega spagnolo.
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