"Segnatevi il suo nome!", la Uefa esalta il 17enne che piace al Napoli

vedi letture

"Segnatevi il suo nome". A dirlo è stato l'account ufficiale della UEFA, perché Kostantinos Karetsas è già una stella di prima grandezza nel firmamento greco. Fra un po' lo sarà anche in quello europeo. Perché dopo avere vinto 0-3 ad Hampden Park, con suo gol, il diciassettenne ha ricevuto una standing ovation anche dai tifosi scozzesi. Ora è nel mirino del Napoli, oltre a diversi altri club di primissimo livello come Manchester United, Liverpool e Newcastle, dopo le tante prestazioni con il Genk.

Come riporta Tmw, in questa stagione, il classe 2007 ha già raccolto 30 gettoni di presenze con il Genk in tutte le competizioni, segnando due gol e fornendo quattro assist. Il suo contratto scadrà nel 2027 e la sua valutazione è in ascesa anche per l'interesse di varie squadre di Premier League di Bundesliga: in particolare Newcastle, Liverpool e Manchester United sono sulle sue tracce.