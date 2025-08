Seguito dal Napoli, Kang-in Lee chiede spazio: tanti club su di lui, ma Luis Enrique fa muro

vedi letture

Jolly d’attacco molto ambito sul mercato. Kang-in Lee è stato uno dei giocatori più in vista nel Paris Saint-Germain campione d’Europa. Il calciatore sudcoreano arrivato due estati fa dal Maiorca ha avuto un buon impatto con la sua nuova realtà. Nel corso della stagione appena trascorsa, conclusa con il successo in Champions League e la finale del Mondiale per Club, ha collezionato 49 presenze fra le varie competizioni segnando sette reti e realizzando sei assist per i compagni. Anche nella competizione che si è svolta ad inizio estate negli Stati Uniti ha lasciato il segno segnando un gol nelle quattro occasioni in cui è stato chiamato in campo.

Rumors dall'Italia e dall'Inghilterra

Le prestazioni certamente non sono passate inosservate. E diversi club si sono messi sulle sue tracce, tra cui il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Marca su di lui potrebbero esserci club di Premier League ma anche della nostra Serie A. Il giocatore sarebbe anche propenso a cambiare aria cercando magari un club che gli dia maggiormente spazio.

Luis Enrique vuole tenerlo

Non è dello stesso avviso invece Luis Enrique. Il tecnico della formazione rossoblù invece è intenzionato a non far partire Kang-In Lee, si legge sempre sul quotidiano, tenendolo alle sue dipendenze, considerandolo uno dei giocatori inamovibili e facendolo crescere ulteriormente.