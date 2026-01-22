Lucca-Nottingham, Tmw: il Napoli lo riscatta dall'Udinese per cederlo, le cifre

vedi letture

Lorenzo Lucca sarà un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Si è infatti definita, secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa per la cessione dell'attaccante italiano, che saluterà il Napoli ad appena sei mesi dal suo arrivo in azzurro.

Partenza in programma già oggi, Lucca passerà al club inglese in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, la stessa cifra complessiva alla base dell'affare che l'ha portato dall'Udinese al Napoli. A livello tecnico, in queste ore il Napoli riscatterà Lucca dal club friulano: una volta riscattato il centravanti, formalizzerà la cessione del giocatore agli inglesi.