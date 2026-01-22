En-Nesyri, la Juventus fa più sul serio del Napoli: aumentata l'offerta, le cifre

La Juve vira decisa su Youssef En-Nesyri: come già raccontato, il nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul per chiudere la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante marocchino alla corte di Luciano Spalletti. Classe 1997, reduce dalla Coppa d'Africa, il club bianconero sta lavorando su un offerta in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahçe. Il club turco allo stesso tempo insiste per l'inserimento di un obbligo di riscatto, per una cifra di 20 milioni: Ottolini invece sta preparando una proposta da 2/3 milioni di prestito oneroso e circa 17 di riscatto, mantenendo però un semplice diritto.

L'intenzione del club torinese è evidente: non legarsi ad un terzo centravanti in vista di giugno, quando arriverà presumibilmente l'addio di Vlahovic e l'ora di scelte per Openda e David. Come già detto, si allontana Jean-Philippe Mateta, vista la distanza economica con il Crystal Palace e il recente inserimento dell'Aston Villa.