Ultim'ora Simeone, respinto il Nottingham: vuole restare in Italia, deciderà tra due offerte

Ore calde per il futuro di Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli dopo l'arrivo di Lorenzo Lucca. Non mancano le offerte per l'attaccante argentino che - riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto - è corteggiato fortemente da Pisa e Torino. In realtà su Simeone si era mosso anche il Nottingham Forest, ma per questioni personali e familiari intende restare in Italia.

Ora deve decidere la destinazione tra Torino e Pisa per dare un'accelerata alle operazioni. Non dovrebbero arrivare però novità a stretto giro, ma la decisione dell'argentino potrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana. Il Cholito, tra gli azzurri che hanno alzato al cielo ben due Scudetti, è in procinto però di lasciare il Napoli.