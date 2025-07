Ultim'ora Simeone si allontana dal Pisa, Romano: "La sua priorità è andare all'estero"

Giovanni Simeone è uno dei possibili nomi in uscita dal Napoli in questa finestra estiva di calciomercato: dopo tre stagioni in azzurro e due scudetti vinti, l'attaccante argentino potrebbe partire alla ricerca di maggiore spazio (solo 392 minuti giocati nello scorso campionato). In Serie A si registra il forte interesse del Pisa, la cui destinazione non sembra essere però la priorità di Simeone che preferirebbe andare all'estero. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive:

"Niente di avanzato o concreto nei rapporti che collegano Giovanni Simeone al Pisa, squadra neopromossa di Serie A. La priorità del Cholito per questa estate è lasciare l’Italia, con club della Liga interessati e anche la Premier League come possibile destinazione". Poi Romano sul suo canale Youtube ha aggiunto: "lo penso che Simeone andrà via. Adesso è arrivato Lucca e il Cholito cerca più spazio. Si sta parlando della suggestione Pisa, ma quello che risulta a me è che non ci sia alcun tipo di apertura o possibilità concreta di vedere decollare questo discorso di mercato. La sua priorità è l'estero, Simeone valuta opportunità all'estero, che è la sua priorità, prima di accettare il Pisa".