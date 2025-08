Ultim'ora Simeone-Torino, stasera lascia Castel di Sangro: fissate le visite per domani

Giovanni Simeone è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante argentino arriverà tra stasera e domani mattina presto per sostenere le visite mediche con il club granata, che lo accoglierà con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più un ulteriore milione di bonus.

Oggi, Simeone ha salutato i tifosi presenti a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro, confermando così la fine della sua avventura in azzurro. Messo ai margini dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca, il Cholito avrà ora la possibilità di rilanciarsi al Torino, che punta su di lui per rinforzare il reparto offensivo con esperienza e determinazione. A riferirlo è Sky Sport.