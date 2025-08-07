Ultim'ora Simeone-Torino, visite terminate: ora firma e annuncio

Il Torino regala a Marco Baroni un nuovo elemento per l'attacco in vista della prossima stagione. Giovanni Simeone, infatti, ha da poco terminato le visite mediche di rito e sarà presto un giocatore granata. Il Cholito ha raggiunto stamani il capoluogo piemontese per recarsi all'Istituto di Medicina dello Sport: adesso, completato l'iter, si attende l'annuncio ufficiale. Presenti stamani anche una cinquantina di tifosi del Torino, rimasti però delusi dopo non essere riusciti ad incrociare l'attaccante argentino alle visite.

Simeone riparte dal Torino, affare da 7 milioni più uno di bonus facile da raggiungere per un totale di 8. Con i granata terza operazione conclusa nel giro di pochi mesi dopo l'arrivo a Napoli di Milinkovic-Savic e il trasferimento da Baroni di Ngonge. Il Napoli è già un dolce ricordo: ieri prima della partenza l'ultimo saluto ai tifosi, un caloroso abbraccio virtuale al termine dell'allenamento mattutino a Castel di Sangro. Giro di campo a piedi nudi, mani al cielo, sul cuore, cori, sostegno e applausi, commozione.