Simeone va al Torino, Cds: "Può lasciare Castel di Sangro già oggi, le cifre"

L'avventura del Cholito Simeone è giunta al tramonto: l'attaccante argentino acquistato nell'estate 2022, due scudetti negli ultimi due anni solari, andrà al Torino. L'idea è che possa lasciare il ritiro di Castel di Sangro già oggi. Sì, è probabile. Napoli e Toro hanno ormai raggiunto l'accordo: operazione complessiva da 7 milioni più uno di bonus estremamente facili da raggiungere, per un totale di 8 complessivi. Dopo la cessione di Cajuste all'Ipswich, Manna ha realizzato un'uscita che garantirà altro ossigeno per la fase finale del mercato, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.