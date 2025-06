Sky - Il Napoli avanza per Lucca, ma tiene gli occhi su Nunez: il punto

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, lavorando contemporaneamente su più fronti: per l'esterno è stato fissato un incontro con gli agenti di Dan Ndoye, mentre per il ruolo di centravanti si continua ad avanzare sulla pista Lorenzo Lucca. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nella giornata di oggi gli azzurri hanno fatto ulteriori passi in avanti verso il centravanti friulano.

Lucca ha già dato il suo benestare al trasferimento, ciononostante il Napoli non vuole ancora affondare il colpo: infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a tenere gli occhi puntati su Darwin Nunez. Verrà monitorata attentamente la situazione dell'attaccante uruguaiano del Liverpool: se dovesse spianarsi la strada per Nunez, non è da escludere che venga accantonata l'opzione Lucca.