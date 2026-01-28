Sky - Mazzocchi piace al Bologna, ma non parte: già pronto il rinnovo

Pasquale Mazzocchi non vuole lasciare Napoli. Almeno non a gennaio. Nonostante il club lavori a Holm, l'esterno non parte. Non vuole partire. Era stato accostato proprio al Bologna per un possibile scambio ma Mazzocchi secondo Sky Sport non vuole partire.

"Il Napoli continua a cercare un esterno destro. Dopo l’acquisto di Giovane, come raccontato il club azzurro e il Bologna esplorano anche la possibilità di uno scambio Mazzocchi-Holm. Il classe 1995, però, non ha intenzione di lasciare la Campania, nonostante l’interesse dei rossoblù. Tra l’altro, infatti, per lui è anche pronto il rinnovo.

Almeno fino a giugno, quindi, non ci sono segnali che Mazzocchi possa lasciare Napoli. Poi, in estate e con la nuova finestra di mercato, si vedranno eventuali sviluppi. In questa stagione, per lui, poco spazio concesso da Antonio Conte. Solo 9 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione".