Non solo Rrahmani, il Napoli lavora anche al rinnovo di Vergara: la situazione
Non solo Amir Rrahmani, per il quale il rinnovo con il Napoli fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio è ormai definito. Il club azzurro, infatti, è al lavoro anche su un altro fronte interno, quello legato ad Antonio Vergara, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
Il Napoli prepara il rinnovo di Vergara
Le ottime prestazioni offerte tra gennaio e febbraio dal claasse 2003 hanno alimentato anche un certo clamore mediatico attorno al suo futuro, con ipotesi di un rinnovo immediato. In realtà, il Napoli ha scelto una linea più prudente: si attenderà la fine della stagione, anche perché il giocatore aveva già rinnovato lo scorso settembre. L’intenzione della società è comunque chiara, ovvero migliorare il suo ingaggio nelle prossime settimane per consolidare ulteriormente il rapporto e valorizzarne il percorso di crescita.
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