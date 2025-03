Sky - Napoli su Lucca, lo vuole Conte! Ma c'è anche l'Inter

Lorenzo Lucca piace a diversi club italiani. Tutti vogliono l'attaccante dell'Udinese. Secondo Sky Sport, dopo i tentativi invernali di Milan, Atalanta e Roma, su di lui ci sono Inter e Napoli che lo hanno messo nelle rispettive liste dei profili individuati per l’attacco.

Per quanto riguarda il Napoli, che oltre a Lucca segue Gatti per la difesa, il classe 2000 corrisponde all’identikit che vuole Antonio Conte per caratteristiche da affiancare a Romelu Lukaku davanti.

Anche l’Inter monitora Lorenzo Lucca per l’attacco in vista della prossima stagione. I nerazzurri faranno qualche movimento in entrata davanti vista la possibile uscita di Correa (in scadenza di contratto).