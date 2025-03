Sky - Retroscena Anguissa: in estate c’era il Monaco, no del Napoli ad un’offerta da 15mln

vedi letture

Il Napoli punta a blindare Frank Zambo Anguissa. Il camerunese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma l’intenzione del club è quella di far valere l’opzione per prolungamento (e adeguamento) fino al 2027 e di intavolare una nuova trattativa per un rinnovo fino al 2029-2030.

Il centrocampista è un punto fermo per Antonio Conte. In estate, svela la redazione di Sky Sport, proprio per Anguissa era arrivata un’offerta importante da parte del Monaco: 15 milioni giudicati pochi dal Napoli che valuta almeno il doppio il giocatore.