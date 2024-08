Ultim'ora Sky - Roma, Dybala a un passo dall'Arabia: c'è anche Ngonge tra i papabili sostituti

Roma attivissima sul mercato in questi ultimi 10 giorni. Con Dybala ormai ad un passo dal trasferimento in Arabia all'Al-Qadsiah e con anche Tammy Abraham che potrebbe salutare, serve in evitabilmente almeno un rinforzo in attacco. I primi nomi che circolano per il reparto avanzato romanista sono quelli di Jeremie Boga e Cyril Ngonge, che non da oggi vengono indicati come obiettivi del club giallorosso.

Stando a quello che riporta Sky Sport durante Calciomercato - L'originale, c'è un altro nome in lizza per il settore offensivo di De Rossi. Si tratta di Matias Fernandez-Pardo del Gent, che nel corso di questi messi è stato accostato anche a Lazio e Milan. L'arrivo del belga classe 2005 potrebbe materializzarsi a prescindere dalla partenza di Abraham.