Ufficiale Cheddira, ecco l’annuncio: lascia il Sassuolo e si trasferisce al Lecce, la formula

Adesso è ufficiale, Walid Cheddira lascia il Sassuolo a metà della stagione e si accasa in un'altra squadra di Serie A, dopo aver fatto solo formalmente rientro al Napoli: il marocchino è un nuovo attaccante del Lecce.

Questo il comunicato con cui il Lecce ha comunicato di aver definito l'acquisto di Cheddira, rilevando di fatto le medesime condizioni di trasferimento che il Napoli aveva concordato in precedenza con il Sassuolo. Si legge, infatti, nella nota ufficiale della società salentina: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli. L’attaccante classe 1998 vestirà la maglia numero 99".

Poco prima il Sassuolo aveva fatto sapere che il prestito di Cheddira dal Napoli era stato risolto in maniera consensuale. Di seguito il contenuto del comunicato diffuso dal club neroverde: "L’US Sassuolo Calcio comunica di aver risolto consensualmente, con la SSC Napoli, il prestito del calciatore Walid Cheddira. Il Sassuolo ringrazia Walid per l’impegno e la professionalità dimostrati con i nostri colori, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".