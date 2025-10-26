Spinazzola verso il rinnovo! Schira: "Sarà aggiunta anche un'opzione, i dettagli"

Leonardo Spinazzola è diventato ormai un perno del progetto tecnico di Antonio Conte. Arrivato in punta di piedi, tra lo scetticismo generale dopo alti e bassi alla Roma dovuti a diversi problemi fisici, l'esterno umbro ora è uno degli imprescindibili del Napoli. Il club, allora, ha deciso di premiarlo con il rinnovo di contratto.

A riportarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, tramite il suo account X: "Leonardo Spinazzola si avvicina all'estensione del suo contratto con il Napoli fino al 2027 con l'opzione per il 2028 al raggiungimento di determinate condizioni".