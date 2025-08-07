Sprint Zanoli-Bologna, Cds: "Indizi orientati alla chiusura, l'affare sta per chiudersi"
TuttoNapoli.net
Alessandro Zanoli, 24 anni, preme per andare al Bologna e il Bologna preme per portarlo al Dall'Ara; di conseguenza, l'affare s'è ravvivato, anche se c'è ancora un po' di distanza tra la domanda e l'offerta, intorno ai 4,5 milioni di euro. Ritoccando un po' verso l'alto, il lieto fine sarà scritto facilmente.
Gli indizi, comunque, sono tutti orientati alla chiusura: parallelamente, infatti, il Napoli ha riaperto con il Siviglia il dialogo per Juanlu Sanchez, terzino destro della Roja Under 21 con un chiodo fisso simile a quello del collega italiano ma con direzione opposta: lui vuole tingere d'azzurro la sua vita. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Rileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°” di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Antonio NotoRileggi liveNapoli-Casertana 1-1, (Vano 35', Politano 43'): Politano rimedia con una magia, si rivedono gli scozzesi
Antonio NotoRileggi liveIncontro con i tifosi, Rrahmani: "Che dramma a Parma...", Lucca: "Sogno Scudetto!", Beukema: "Conte mi chiamò a Ibiza", Marianucci: "Che emozione"
Antonio NotoUfficialeOsimhen lascia il Napoli! Il Galatasaray lo acquista a titolo definitivo: il comunicato
Christian MarangioRileggi liveCastel di Sangro, day 2: seduta pomeridiana, tattica e partitella! Out in 5
Redazione Tutto Napoli.netL'esterno perfetto per il Napoli? Ci ha risposto ChatGPT: il nome non ci sorprende
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com