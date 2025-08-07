Sprint Zanoli-Bologna, Cds: "Indizi orientati alla chiusura, l'affare sta per chiudersi"

Alessandro Zanoli, 24 anni, preme per andare al Bologna e il Bologna preme per portarlo al Dall'Ara; di conseguenza, l'affare s'è ravvivato, anche se c'è ancora un po' di distanza tra la domanda e l'offerta, intorno ai 4,5 milioni di euro. Ritoccando un po' verso l'alto, il lieto fine sarà scritto facilmente.

Gli indizi, comunque, sono tutti orientati alla chiusura: parallelamente, infatti, il Napoli ha riaperto con il Siviglia il dialogo per Juanlu Sanchez, terzino destro della Roja Under 21 con un chiodo fisso simile a quello del collega italiano ma con direzione opposta: lui vuole tingere d'azzurro la sua vita. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.